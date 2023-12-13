بمشاركة الدفاع والداخلية وقيادات العمليات.. الصحة تعلن اجراءاتها للانتخابات المحلية

2023-12-13 15:20:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، خطة الإسناد الطبي الخاصة بالانتخابات المحلية، فيما اشارت الى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمشاركة الدفاع والداخلية وقيادات العمليات في بغداد والمحافظات.

وكشف الوزير صالح الحسناوي في تصريح صحافي تابعته "بغداد اليوم"، عن "تشكيل غرفة عمليات مركزية تواصل عملها مع غرف العمليات في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادات العمليات في بغداد والمحافظات".

وأشار الى "نشر الإسعافات بالقرب من المراكز الانتخابية ومفوضية الانتخابات، فضلا عن توفير رصيد احتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الخاصة بردهات الطوارئ في المستشفيات".

ولفت الى "توفير أرصدة كافية من الدم في مصرف الدم الرئيس في بغداد والفروع، وتهيئة فرق طبية للسموم في بغداد والمحافظات جاهزة للتحرك في حال حدوث أي حالات تسمم ".

واكد ان "دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ستنفذ الخطة نفسها على مستوى محافظاتها"، مشيرا الى "التوجيه وفق الخطة بتأمين غطاء سريري في المستشفيات بما لا يقل عن 50% من السعة السريرية لكل مستشفى".

وشدد على "تهيئة فرق طبية تخصصية في اختصاصات (جراحة الصدر والأوعية الدموية وجراحة الجملة العصبية والجراحة العامة وجراحة العظام والكسور) مستعدة للتداخل في حال حدوث اي طارئ".