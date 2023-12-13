الكهرباء: إجراءات عملية لإضافة 1200 ميغاواط للمنظومة الوطنية

2023-12-13 15:30:04 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن إجراءات عملية لإضافة 1200 ميغاواط للمنظومة الوطنية، فيما حددت موعد إبرام عقود استثمار محطتي الصدر الغازية وجنوب بغداد.

وقال مدير عام إنتاج كهرباء المنطقة الوسطى في الوزارة، علي محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استثمار الوحدات الغازية البسيطة وتحويلها الى دورات مركبة وإنتاج طاقة كهربائية، ستكون العملية رخيصة ومن دون كلف للوقود"، مبيناً أن "قيمة الميغاواط هي 50%‎ من كل يونت، حيث أن كل واحدة تمثل 50‎ بالمئة‎ لذلك يتم جمع وحدتين غازيتين لتشكيل وحدة بخارية مركبة".

وأضاف أن "عقداً أبرم مع شركة شنغهاي ضمن الاتفاقية الإطارية الصينية لمحطة المنصورية بنحو 360 ميغا واط، فضلاً عن استكمال إجراءات إحالة الدورة المركبة لمحطة الصدر بنحو 320 ميغاواط بالإضافة الى محطة جنوب بغداد الغازية الأولى بحدود 100 ميغاواط"، لافتاً الى أن "هناك متطلبات بسيطة بين الإحالة والعقد تستغرق نحو 30 يوماً، علاوة على أن الدورة المركبة بمحطة عكاز هي في طور الدراسة".

وذكر "فترات بسيطة وسيتم المضي باتجاه الإحالة والعقود"، مؤكداً أن "الدورة المركبة بمحطة القدس ما زالت تحت الدراسة وبحدود (400-500) ميغاواط".

وأردف، أن "مجموع الطاقات المنتجة يقدر بنحو أكثر من 1200 ميغاواط، سيضاف خلال السنوات المقبلة"، مشيراً الى أن "فترة إنشاء هذه المشاريع تتراوح بين (24-30) شهراً ويتم حصاد ثمارها خلال السنتين المقبلتين".

واستطرد، أن "الشركة الصينية تعمل في محطة جنوب بغداد الغازية، وشركة دون فون في محطة المنصورية، وشركة أمريكية في محطة الصدر"، مبيناً أن "الشركة الأمريكية وشركة جي اي تعمل في محطة عكاز بالإضافة الى الشركات العراقية عالية الكفاءة".

وتابع، أن "هذه العقود قسم منها تم إبرامه والقسم الآخر في طور الدراسة"، لافتاً الى أن "العقود المتعلقة بمحطتي الصدر الغازية وجنوب بغداد سيتم إبرامها قبل نهاية العام الحالي".