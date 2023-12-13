العراق والإمارات يعتمدان "الدرهم" بمدفوعات التجارة البينية

2023-12-13 15:30:14 - المصدر: العربي الجديد

أعلن البنك المركزي في العراق اليوم الأربعاء انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، في مدفوعات التجارة البينية مع دولة الإمارات، ضمن محاولات بغداد لإدارة نقص الدولار في الأسواق.

وذكر المركزي العراقي في بيان، أن قراره المشترك مع دولة الإمارات، سيمكن المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية.

ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، قوله إن "عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيراد، ستكون بين العراق والإمارات بعملة الدرهم، من خلال مصرف أبوظبي الأول".

ويعاني العراق من تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية، كما يعاني من تراجع في قيمة عملة الدينار.

ولم يصدر تعليق عن البنك المركزي الإماراتي، أو أية جهات رسمية إماراتية حول بيان البنك المركزي العراقي.

وقال العلاق إن "عمليات التحويل بالدرهم انطلقت اليوم وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، مع خمسة مصارف عراقية تتم زيادتها تدريجياً".

وزاد: "الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية، وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية".

ودخل البنك المركزي العراقي أخيراً، في مفاوضات واسعة مع ممثلين عن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي في أبوظبي واستمرت عدة أيام.

وركزت المباحثات على إجراءات منع انتقال الدولار إلى الدول المفروضة عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، ووقف نافذة بيع الدولار من خلال البنك المركزي العراقي، وتعزيز مصارف عراقية بأرصدة من الدولار الأميركي واليوان الصيني والروبية الهندية.

كما أن اجتماعات أخرى جمعت مصرف أبوظبي الأول والبنك المركزي العراقي والجانب الأميركي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية.

وأجرى محافظ المركزي العراقي منتصف الشهر الماضي، مفاوضات مع مسؤولين أتراك، حيث تم الاتفاق أيضا خلالها على فتح حسابات مصرفية بهدف تعزيز التحويل الخارجي بعملة اليورو.

(الأناضول، العربي الجديد)