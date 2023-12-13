رئيس الجمهورية يوجه دعوة لخبير خزف عالمي لزيارة العراق

2023-12-13 15:38:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، دعوة خبير الخزف العالمي الفنان القبرصي فالنتينوس خارالامبوس لزيارة العراق.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان ،تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم على هامش زيارته إلى قبرص خبير الخزف العالمي الفنان القبرصي فالنتينوس خارالامبوس واطلع على أحواله وكان فالنتينيوس قد أقام وعمل في العراق لأكثر من ثلاثة عقود".

ودعا رئيس الجمهورية الفنان فالنتينوس، إلى "زيارة العراق مرة أخرى وعرض أعماله واللقاء بزملائه وطلبته في بغداد التي كان قد عمل فيها بقسم الخزف في كلية الفنون الجميلة على مدى ثلاثة عقود منذ العام 1957 ولغاية 1985".

وأعرب الفنان القبرصي عن شكره "لدعوة رئيس الجمهورية وتقديره لاهتمامه بالفنون والثقافة التي هي أساس حضارات الشعوب".

كما زار رئيس الجمهورية قلعة ليماسول التاريخية الواقعة التي شيدت في العصور الوسطى عام 1590 ميلادي، وهي من المزارات التاريخية الشهيرة في قبرص، وقد تم تحويلها إلى متحف يضم مقتنيات أثرية قديمة وقطع حربية.

وأشاد رئيس الجمهورية بـ"الجهود المتميزة لوزارة الثقافة القبرصية ووزيرتها فاسيليكي كاسيانيدو في الحفاظ على تاريخية وأصالة المواقع الأثرية"، مؤكداً "أهمية تنشيط التواصل وتبادل الخبرات والكفاءات بين العراق وقبرص في مجال الحفاظ على التراث الفكري والثقافي للبلدين".