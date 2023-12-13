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سلة النفط يحل ضيفاً على غورغلن الإيراني في بطولة (وصل)

سلة النفط يحل ضيفاً على غورغلن الإيراني في بطولة (وصل)
سلة النفط يحل ضيفاً على غورغلن الإيراني في بطولة (وصل)
2023-12-13 15:40:14 - المصدر: واع

بغداد – واع 

يحل فريق النفط بكرة السلة ، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ، ضيفاً على فريق غورغان الإيراني في إطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة سوبر غرب آسيا ( وصل ) ، وتعد مباراة اليوم صعبة على أبناء المدرب خالد يحيى الذي يسعى لاعبوه الى تقديم عطاء جيد بالرغم من صعوبة المهمة التي تواجهه وهو يلعب على أرض وبين جمهور الفريق المنافس . 

وتعرض فريق النفط الى خسارتين سابقتين الأولى أمام أهلي حلب السوري بنتيجة 79 / 72 نقطة ، والثانية أمام الحكمة اللبناني بنتيجة 90 / 78 نقطة في المباراة التي ضيفتها قاعة الشعب المغلقة .

 وكان فريق النفط قد تغلب قبل التوجه الى طهران على الحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز وبنتيجة 86 / 74 نقطة .



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