2023-12-13 15:40:14 - المصدر: واع

بغداد – واع

يحل فريق النفط بكرة السلة ، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ، ضيفاً على فريق غورغان الإيراني في إطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة سوبر غرب آسيا ( وصل ) ، وتعد مباراة اليوم صعبة على أبناء المدرب خالد يحيى الذي يسعى لاعبوه الى تقديم عطاء جيد بالرغم من صعوبة المهمة التي تواجهه وهو يلعب على أرض وبين جمهور الفريق المنافس .

وتعرض فريق النفط الى خسارتين سابقتين الأولى أمام أهلي حلب السوري بنتيجة 79 / 72 نقطة ، والثانية أمام الحكمة اللبناني بنتيجة 90 / 78 نقطة في المباراة التي ضيفتها قاعة الشعب المغلقة .

وكان فريق النفط قد تغلب قبل التوجه الى طهران على الحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز وبنتيجة 86 / 74 نقطة .