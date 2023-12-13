2023-12-13 15:44:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، إطلاق تطبيق خاص بهواتف نظام الأندرويد الذي يسهل على الناخبين الوصول إلى معلومات الاستدلال عن مكان الاقتراع.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إطلاق تطبيق خاص بهواتف نظام الأندرويد الذي يسهل على الناخبين الوصول إلى معلومات الاستدلال عن مكان الاقتراع الخاص بهم عن طريق مسح ال (QR) الموجود خلف بطاقة الناخب".

لتحميل التطبيق اضغط هنا