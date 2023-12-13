2023-12-13 15:50:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، بارتفاع حصيلة الاعتقالات لممزقي "البوسترات الانتخابية" في محافظة ديالى الى 14صبياً.

وقال المصدر في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" حصيلة من جرى اعتقالهم بتهمة تمزيق بوسترات انتخابية لمرشحين من قوائم عديدة في بعقوبة وباقي مدن ديالى وصلت الى 14 معتقلا حتى الان اغلبهم بأعمار دون الـ 20 سنة".

واضاف، أن" كل التحقيقات مع المعتقلين أثبتت بأن ما قاموا به ليس بدوافع سياسية بل عبث مراهقين وصبية وتصرفات فردية لا تعكس اي توجه او ضغط سياسي"، لافتا الى أن "جميع المرشحين الذين تمزقت (بوستراتهم) الدعاية لم يقدموا شكوى رسمية في مراكز الشرطة لذا فان التعامل القانوني مع المعتقلين هو احالتهم للجهات القضائية لحسم موقفهم".

واشار الى أن" وتيرة تمزيق البوسترات انخفضت بوتيرة متصاعدة مع الاجراءات المشددة والملاحقات القانونية للمتورطين بها".

وفي (26 تشرين الثاني 2023)، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاطاحة بـ 12 شخصًا بتهمة تمزيق البوسترات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" تشكيلات الشرطة في الاقضية والنواحي اتخذت سلسلة اجراءات احترازية لمنع اي محاولات ترمي لتمزيق بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي مختلف القوائم في ديالى من خلال الكمائن والانتشار الامني".

واضاف، ان" 12 شخصًا تم اعتقالهم حتى الآن بتهمة تمزيق البوسترات الانتخابية، لافتا الى ان التحقيقات قادت الى إن اغلبهم لم تكن دوافعهم سياسية بل عبارة عن عبث مراهقين، مشيراً الى ان الاجراءات القانونية تأخذ مسارها الطبيعي والقضاء هو الفيصل".

وبيّن، إن" معدل تمزيق البوسترات الانتخابية انخفض بشكل كبير بعد سلسلة الاجراءات الأمنية في مختلف مناطق ديالى خلال الاسابيع الماضية نافيا تسجيل اي تهديد يمس امن اي مرشح في المحافظة".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر في وقت سابق توجيها لمحاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للقبض على من يمزق الصور والدعايات الإنتخابية للمرشحين لإنتخابات مجالس المحافظات وفرض العقوبات بحقهم وفق القانون.