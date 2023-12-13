حكومة إقليم كردستان تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل

2023-12-13 15:54:01 - المصدر: واع

أربيل – واع

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة الاثنين المقبل الموافق 18 من شهر كانون الأول الجاري.

وقالت حكومة الإقليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، سيكون يوم 18 من الشهر الجاري عطلة رسمية في جميع مؤسسات ودوائر إقليم كردستان".

واضافت ان "ذلك جاء لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق"، لافتة الى ان "الدوام الرسمي في جميع المؤسسات بالإقليم سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 19 كانون الأول الجاري".