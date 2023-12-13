لوبيتيجي مرشح لتدريب مانشستر يونايتد

2023-12-13 15:58:01 - المصدر: واع

متابعة – واع

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الاسم المحتمل لخلافة الهولندي إريك تين هاج، في تدريب مانشستر يونايتد.

ويمر مانشستر يونايتد، بواحد من أسوأ مواسمه في الفترة الأخيرة، بعدما ودع كأس الرابطة الإنجليزية، وكذلك دوري أبطال أوروبا، واحتلاله المركز السادس في البريميرليغ.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لوولفرهامبتون ومن قبله إشبيلية وريال مدريد، سيكون الأقرب لقيادة مانشستر يونايتد، حال رحيل تين هاج ، ولا يتولى لوبيتيجي قيادة أي فريق حالياً، بعد رحيله عن وولفرهامبتون في آب الماضي، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمه بأندية مختلفة قامت بتغيير مدربيها، مثل نابولي وكذلك الهلال السعودي.

وأكد التقرير، أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد يقدر عمل لوبيتيجي وولفرهامبتون، وكذلك إتقانه للغة ومعرفته بطبيعة المنافسة في إنجلترا، بالإضافة إلى خبرته في أوروبا (فاز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية)، وهذا ما يجعله يتقدم على الأسماء الأخرى التي تم ذكرها في الساعات الأخيرة، مثل زين الدين زيدان (لا يتحدث الإنجليزية ولم يدرب خارج إسبانيا)، أو جراهام بوتر أو دي زيربي.

ومع ذلك، هناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار لكي يكتسب لوبيتيجي المزيد من القوة، وهو علاقته الجيدة مع جزء من لاعبي اليونايتد الحاليين، مثل سيرجيو ريجيلون ورافائيل فاران وكاسيميرو، حيث سبق وأن دربهم في ريال مدريد.

المصدر: موقع كورة