اقتصادي يعلق على اتفاق العراق والامارات بشأن تمويل التجارة بالدرهم: لن يرفع الدينار

2023-12-13 16:02:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، بشأن اتفاق الحكومة العراقية مع دولة الامارات على تمويل التجارة بين البلدين بالدرهم الاماراتي.

وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "العراق يستخدم الدرهم الاماراتي لتسديد قيم استيراداته من الامارات ولان العراق لا يملك الدرهم الأمارتي بسبب ضآلة الصادرات العراقية الى الامارات فيستخدم العراق الدولار الناجم عن صادراته النفطية في شراء الدرهم الامارتي من البورصة".

وأوضح، أنه "سيتحمل العراق تكاليف تحويل الدولار الى درهم في حين سيلقى الدرهم الامارتي دعما عراقيا له"، مستدركا بالقول: "كل هذا لن يرفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي وسيترتب عليه كلفة اضافية يتحملها العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الاتفاق مع دولة الامارات على اطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بعملة الدرهم الامارتي.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، التقى في دبي برئيس مجموعة بنك ابو ظبي الاول هناء الرستماني، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على اطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الامارتي من خلال مصرف ابو ظبي الاول".

وأوضح، أن "عمليات التحويل بالدرهم الاماراتي، انطلقت اليوم الاربعاء، وستكون المرحلة الاولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية يتم زيادتها تدريجياً"، مبيناً أ،ه "، تأتي هذه الخطوة في اطار تمكين المصارف العراقية من انشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الالكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز ارصدة المصارف العراقية لاغراض تمويل التجارة".

ولفت الى أن "مصرف ابو ظبي الاول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق".

يذكر ان مصرف ابوظبي الأول من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ اجمالي اصوله نحو 300 مليار دولار امريكي.