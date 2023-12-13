لازاري يسلط الضوء على حالة لاعبو لاتسيو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

2023-12-13 16:30:05 - المصدر: واع

متابعة - واعناقش مانويل لازاري أهمية مباراة لاتسيو الحاسمة في دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد ، وسلط الضوء على مدى صفاء ذهن كلا الفريقين قبل المباراة.تأهل كلا الفريقين بالفعل إلى دور 16 من مسابقة الأندية الأوروبية الأولى ويتنافسان الآن على صدارة المجموعة الخامسة.ويتأخر فريق ماوريتسيو ساري بنقطة واحدة عن الفريق الإسباني، مما يترك كل شيء مفتوحًا للمواجهة المباشرة في مدريد.وفي حديثه إلى توتو ميركاتو سلط لازاري الضوء أولاً على الوضوح العقلي لاتسيو قبل مباراته مع أتلتيكو.وقال :" نحن فريقان تأهلا لدور 16، ولدينا تفكير واضح للغاية. نحن هنا للتنافس على المركز الأول، لأننا نعلم أن الحصول على المركز الأول أو الثاني يغير الكثير في القرعة " .وقدم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا توقعاته للمباراة الأوروبية في مدريد.وأضاف،" ستكون مباراة معقدة للغاية. أتلتيكو فريق بدني وفني، لقد حققوا العديد من النتائج المتتالية على أرضهم. نعلم أنها ستكون مباراة معقدة، لكننا سنلعبها " .وتحدث عن عمل الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم :" لقد بدأنا بهدف بروفيديل في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما أعطانا دفعة إضافية. وصلنا الآن قبل يوم من نهاية المباراة، وقد تأهلنا بالفعل ونلعب على المركز الأول " .واختتم :"نحن متخلفون بنقطة واحدة فقط، وسنلعب بعيون مفتوحة وعقل حر. نأمل أن نبقي المباراة مفتوحة حتى النهاية " .