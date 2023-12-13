إقليم كردستان يعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة الميلادية

2023-12-13 17:04:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من 25 كانون الأول الحالي ولغاية 1 كانون الثاني 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية.وقال بيان للإقليم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من 25 كانون الأول الحالي ولغاية 1 كانون الثاني 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية".