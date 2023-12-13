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إقليم كردستان يعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة الميلادية

إقليم كردستان يعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة الميلادية
إقليم كردستان يعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة الميلادية
2023-12-13 17:04:01 - المصدر: واع
بغداد- واع 
أعلن إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من 25 كانون الأول الحالي ولغاية 1 كانون الثاني 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وقال بيان للإقليم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من 25 كانون الأول الحالي ولغاية 1 كانون الثاني 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية".

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