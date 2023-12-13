رئيس الجمهورية يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته لقبرص
2023-12-13 17:26:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
عاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى بغداد بعد اختتام زيارة رسمية إلى قبرص.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد عاد إلى بغداد بعد اختتام زيارة رسمية إلى قبرص".
عاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى بغداد بعد اختتام زيارة رسمية إلى قبرص.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد عاد إلى بغداد بعد اختتام زيارة رسمية إلى قبرص".