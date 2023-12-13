رئيس الجمهورية يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته لقبرص

2023-12-13 17:26:01 - المصدر: واع

بغداد - واععاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى بغداد بعد اختتام زيارة رسمية إلى قبرص.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد عاد إلى بغداد بعد اختتام زيارة رسمية إلى قبرص".