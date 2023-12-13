2023-12-13 17:32:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائيا بحق مدان بتهمة قتل شرطي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت ضد متهم بتجارة المخدرات تمت إدانته بقتل شرطي أثناء محاولة اعتقاله بمداهمة امنية منتصف العام الحالي 2023".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 30 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة مواد الاشتراك في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي ميسان جنوبي العراق أيضا، أعلن قائد شرطة المحافظة، الأربعاء، اكتشاف جريمة قتل غامضة حدثت في وقت سابق في قضاء قلعة صالح.

وقال اللواء علي حسن المياحي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تمت الإطاحة بمتهمين اثنين اقدما على قتل مواطن في قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة.

وأضاف، أنه بناءً على عمليات التعقب والمتابعة الدقيقة والرجوع إلى كاميرات المراقبة من قبل فريق العمل المشكل بإشراف مدير قسم مكافحة إجرام ميسان، وبعد تحديد اماكن تواجد المتهمين وتحركاتهم والمراقبة على مدى اكثر من 40 يوماً، كون ان هذّه الجريمة تعتبر من الجرائم الغامضة وبناءاً على استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة من قسم مكافحة إجرام ميسان وبعملية امنية استخبارية سميت بالخاطفة تمت من خلالها الإطاحة بهم في احدى مناطق القضاء المذكور آنفا .

كما اوضح، ان الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل بتاريخ 1/11/2023 قرب سوق قضاء قلعة صالح وذلك لوجود خلافات ومشاكل شخصية مع الضحية بمساعدة شريكته من خلال استدراجها للضحية، مشيراً إلى تصديق اعترافات المتهم بدائياً وقضائيا وإجراء كشف الدلالة وجاء مطابقاً لأقواله.