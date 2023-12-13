إحصائيات وأرقام قبل موقعة ميلان ونيوكاسل

2023-12-13 17:34:16 - المصدر: واع

متابعة - واعيستقبل ميلان ضيفه نيوكاسل مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.يدخل ميلان لهذه المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد ٥ نقاط، كما يحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد ٥ نقاط كذلك.وقد خسر نيوكاسل مباراتين متتاليتين بنتيجة إجمالية 7-1 منذ إصابة حارسه نيك بوب أمام مانشستر يونايتد.ولا يزال لدى الفريق الإنجليزي فرصة للتأهل لمرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، كما هو الحال بالنسبة لميلان حيث سيتعين على كلا الجانبين الفوز ويأملان أن يفشل باريس سان جيرمان في الفوز أمام دورتموند ويتعرض للهزيمة أمام الجانب الألماني.ومن المتوقع أن يدخل الروسونيري لهذه المباراة بتشكيل كالآتي:حراسة المرمى: ماينان.خط الدفاع: كالابريا، توموري، هيرنانديز، فلورينزي.خط الوسط: لوفتس تشيك، موسى، ريندريز.خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، تشكويزي.