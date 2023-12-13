كركوك متحمسة لأول انتخابات محلية لها منذ 2005.. ونسبة المشاركة ستفوق المبكرة

2023-12-13 17:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب اوميد محمد، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، ان نسبة المشاركة في انتخابات 18 كانون الاول بمحافظة كركوك ستكون مرتفعة لثلاثة أسباب.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار المحكمة الاتحادية بالمضي في اجراء انتخابات كركوك في 18 كانون الاول افرح مواطني المحافظة خاصة وان كانت هناك حالة قلق من تأجيلها بسبب دعاوى بعض القوى السياسية"، لافتا الى ان "نسبة المشاركة ستكون اعلى من انتخابات 2021 لثلاثة اسباب ابرزها الرغبة بالتغيير ودعم وصول حكومة قادرة على تقديم الخدمات لكل المناطق يضاف الى ذلك وجود وسائل طمأنة على الاصوات خاصة النظام البايومتري والكاميرات واجراءت المفوضية التي ستعزز نطاق المشاركة".

وأضاف، أن "هناك قوى سياسية تخشى المضي في الانتخابات في كركوك وهذا ما دفعها الى محاولة تأجيلها بذريعة وجود شكوك حول سجل الناخبين لكن قرار المحكمة الاتحادية انهى كل الشكوك وبات اجراء الانتخابات ملزم لكل الاطراف السياسية ولم تعد حجة سجل الناخبين تعرقل اجراءها من اجل اعطاء فرصة للاهالي في اختيار ممثليهم".

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان 2021، 43%، بالمقابل جاءت محافظة نينوى في المركز الاول كأكثر المحافظات تحديثا للبطاقات البايومترية للانتخابات المقبلة، فيما جاءت كركوك في المرتبة الثانية بالتحديث، بحسب المفوضية.

ويوم امس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا اجراء انتخابات كركوك في موعدها مع المحافظات الاخرى في 18 كانون الاول، بعد ان ردت دعوى قضائية تطالب بتأجيل انتخابات كركوك بسبب مخاوف من عمليات تلاعب بنسب التوزيع الديموغرافي لسكان المحافظة.