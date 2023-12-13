فريق الجهد الخدمي يكشف بالأرقام حجم الأعمال المنجزة خلال عام

2023-12-13 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملافصّل فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الأربعاء، أعماله المنجزة خلال عام ومشاريعه لما تبقى من العام الحالي والعام المقبل، فيما أكد أن هدفه تقديم الخدمات بجميع المناطق العشوائية ووقف تجريف الأراضي الزراعية ومنع التجاوز على أراضي الدولة مجدداً.وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني في كلمة له خلال مؤتمر صحفي لاستعراض إنجازات الفريق خلال عام وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق تأسس مع تشكيل الحكومة الحالية وانطلاق المنهاج الوزاري وتم تحديد مهام عملنا بخدمة المناطق المحرومة وتقديم الخدمات البلدية للمناطق السكنية كالماء والمجاري والإكساء والتبليط وقطاعات التربية والصحة والكهرباء".وأضاف، أن "الفريق يضم كافة الجهات الحكومية ومن بينها وزارات الإسكان والمالية والدفاع والداخلية والصناعة والحشد الشعبي وأمانة بغداد ودائرة عقارات الدولة والمحافظات ونقابة المهندسين وأساتذة الجامعات".وتابع، أن "الفريق عقد عدة اجتماعات ناقش الصلاحيات والمهام ورفع تقارير إلى رئيس الوزراء وعملنا يرتبط بمكتب رئيس الوزراء وآلياتنا من ضمن الجهات المذكورة".وواصل حديثه بالقول: "نقوم بأعمال التنفيذ المباشر بموجب قرار مجلس الوزراء حيث بدأنا بـ 3 مشاريع داخل العاصمة بغداد ثم زادت إلى 5 ثم 7 حتى وصلنا إلى 22 مشروعا في العاصمة في السنة الماضية 2022 وبدون موازنة والصرف عبر قانون الدعم الطارئ وبعض مخصصات الفريق ثم وصلنا إلى 92 مشروعا مختلفا وكذلك نقوم بتلبية مناشدات المواطنين والتوجيهات المباشرة من رئيس الوزراء".وتابع، "بدأنا أيضا خلال العام نفسه 2022 بالعمل في 5 محافظات هي بغداد والمثنى وميسان والديوانية وصلاح الدين بأعمال تتعلق بالبنى التحتية والخدمات البلدية والصرف الصحي والتربية والصحة".وفصّل بالقول: "في قطاع التربية ببغداد نفذنا أعمال تأهيل أكثر من 15 مدرسة ونحو 30 مدرسة في محافظتي الديوانية والمثنى، وساهم الفريق بإنتاج 40 ألف رحلة مدرسية بداية، ثم بجهود ومشاركة المتبرعين من الوزارات الأخرى وصل العدد إلى 200 ألف رحلة مدرسية، وفي الجانب الصحي أهّلنا 3 مستشفيات في بغداد واثنين في المثنى وميسان، كذلك عمل الفريق في محافظة كربلاء المقدسة بالمشاركة في تقديم الخدمات المباشرة خلال الزيارات المليونية، كما ساهمنا مع وزارة العمل في توسيع قاعدة الشمول للمستحقين إعانات شبكة الحماية الاجتماعية".وأكد رئيس الفريق، أن "خدماتنا لامست حاجات مباشرة للمواطنين استهدفت أكثر من مليوني مواطن في بغداد والمحافظات الأخرى، ونطمح باستمرار الأعمال وتأهيل وتطوير المناطق والتجمعات العشوائية كافة لتصبح مناطق سكنية متكاملة ومخدومة أسوة بأقرانها".وأكمل الحساني، إنه "في العام 2022 تم تخصيص 92 مليار دينار لعمل الفريق نقل 88 منها لسنة 2023 كما تم في خطة 2023 تخصيص 500 مليار دينار لتنفيذ حزمة مشاريع وصلت إلى 214 في بغداد وست محافظات".وأوضح، أن" معدل العمل المنجز الذي نفذه الفريق في بغداد والمحافظات لعامي 22/23 يعادل إنتاج عدة وزارات وشملت الجهود التبليط وخدمات الصرف الصحي والكهرباء وخدمات أخرى بتعاون ودعم مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي عُزز باستثناءات من قرارات مجلس الوزراء وتوسيع صلاحيات التنفيذ".وأضاف، " لدينا خطط مستقبلية تؤكد على عدم بقاء أي منطقة عشوائية دون خدمات ولذلك وضعنا خطة متكاملة ونسعى لأن يصادق عليها رئيس الوزراء والمضي بها، وهي خطة طموحة تستهدف إيقاف تجريف الأراضي الزراعية ومنع التجاوز على المزيد من أراضي وعقارات الدولة".بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء المستشار الفني لفريق الجهد الخدمي والهندسي ضياء الدين ناظم: إن "رئيس الوزراء مُطّلِع بشكل مستمر ويعقد اجتماعات دائمة مع الفريق لإيجاد الحلول الفورية لكل العقبات حيث تم إصدار أكثر من قرار لمجلس الوزراء لإنهاء المشاكل التي تعترضنا".وأشار، إلى أن "الأعمال التي تم تنفيذها خلال عام 2022 كانت دون موازنة ولكن رئيس الوزراء دعم الفريق بــ 92 مليار دينار منها 15 مليارً من مكتب رئيس الوزراء و70 مليارً على وزارة الداخلية خصصتها الحكومة السابقة لشراء الأثاث و7 مليارات من المنافع الاجتماعية لشركة الموانئ العراقية وتم تنفيذ 100 مشروع بهذا المبلغ خلال عام 2022 وبداية 2023 والأعمال التي نفذت بحدود مليون ونصف المليون متر تبليط ومليون متر مربع (مقرنص) في بغداد والمحافظات".وأضاف، أن "الفريق نفذ شبكات ماء بحدود 300 كيلومتر من الأنابيب مختلفة الأنواع وقام أيضاً بصيانة مجمعات الماء وشبكات مجاري بحدود 170 كيلو مترا ونعمل على مضاعفة الكميات باستثمار المبلغ المخصص لميزانية 2023 والبالغ 500 مليار دينار ونستهدف تنفيذ 209 مشاريع للماء والمجاري والكهرباء".وتابع، أن "الفريق نفذ أعمال تأهيل للمدارس تضمنت الترميم أو البناء بعد استحصال الأراضي، إضافة الى ترميم عدد كبير من المستشفيات".بدوره، قال رئيس فريق الجهد الخدمي لمحافظة بغداد مدير عام شركة حمورابي عبد الرزاق المالكي: إن "المناطق التي دخلها الفريق وأنجزت بالكامل 34 منطقة في المرحلة الأولى وتضمنت تنفيذ أعمال البنى التحتية والمجاري وتم إكمال جزء من الشوارع بالتبليط والمقرنص".وأشار، إلى أن " الفريق نفذ في المرحلة الثانية 21 مشروعا وصلنا إلى مراحلها النهائية بنسب تتراوح ما بين 90-95% وتسلمنا في المرحلة الثالثة 60 منطقة ونعمل فيها حاليا لإكمال متطلبات البنى التحتية ومن المؤمل أن تبدأ مرحلة التبليط فيها ما بين الأيام 20- 25 من الشهر الجاري".وتابع، أن "الأعمال التي ينفذها الفريق داخل كل منطقة تحتاج من سنة إلى سنة وستة أشهر وفق البرنامج الزمني، لكن الفريق قلص المدد الزمنية إلى 3 اشهر وهناك مناطق أنجزت أعمالها خلال 60 يوما".