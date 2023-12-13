مجلس الخدمة يؤكد اهتمامه بالطاقات الشبابية

2023-12-13 17:58:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، اهتمامه بالطاقات الشبابية.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين المنعقدة في 20/7/2023، وتباعا لمتبنى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشأن تعيين خريجي المبادرة التعليمية، والمقرر عليهم وجوب العمل في دوائر الدولة والقطاع العام بحسب العقد المبرم معهم عند الابتعاث للدراسة، واستنادا إلى توجيهات رئيس المجلس محمود التميمي، تمت مقابلة المشمولين بالقرار أعلاه، وبإشراف لجنة مؤلفة من دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية والدائرة القانونية من أجل استكمال إجراءات التعيين الخاصة بهم".وأضاف، أن "الحضور أثنوا على حسن الاستقبال والضيافة واهتمام المجلس بالطاقات الشبابية وحرصهم على أخذ حقوقهم الشرعية وفقا للقوانين والأنظمة وبكل شفافية".