البيئة تؤكد رفض العراق التام المساس بالوقود الأحفوري

2023-12-13 18:04:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، رفض العراق التام المساس بالوقود الأحفوري لحماية اقتصاديات العراق.وقال الوكيل الفني للوزارة، جاسم عبد العزيز حمادي، خلال كلمة العراق في اجتماع مسودة البيان الرئاسي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية المنعقد في دبي، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يرفض بشكل تام ثماني فقرات في هذه المسودة ومنها الفقرة 39 التي أدرجت ملاحظات ومفاهيم تتعارض تماما مع اتفاق باريس وتؤكد العمل الجدي على خفض الانبعاثات في الوقود الأحفوري"، مشيرا، إلى أن "هذه الفقرة تخالف اتفاق باريس الذي لم ينص على الخفض القطاعي في قطاع معين وإنما أكد الخفض بالمجمل وهي محاولة واضحة النوايا من أجل الإضرار بالدول المنتجة للنفط".وأضاف، أن "العراق اتخذ خطوات فعلية في موضوع استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه تفاديا لانبعاث غاز الميثان بل واستغلاله لتوليد الطاقة النظيفة كالغاز المصاحب.وأوضح حمادي، أن "الأهداف القطاعية يجب أن لا تتركز على قطاع النفط والغاز وإنما يشمل الخفض كل القطاعات حسب المساهمة الطوعية التي قدمتها البلدان، لافتا، إلى أن "هناك محاولات التفاف ومحاولات الإضرار باقتصاديات البلد"، مشيرا، إلى أن "هناك حملة شرسة من الدول الكبرى أولا للتملص من عدم الالتزام بما أقره اتفاق باريس للمناخ ضمن الآلية التعويضية والتي تتعلق بالمسؤولية المشتركة لكن المتباينة.وأكد على "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أن كل الدول الأطراف لديها ظروفها واحتياجاتها وخصوصا العراق الذي تصدى لأبشع حملة بربرية قادتها عصابات داعش الإرهابية نيابة عن العالم وضرورة أن يكون التمويل الدولي فاعلا في تحفيز الدول النامية والأقل نموا على تطوير بناها التحتية"، مطالبا المجتمع الدولي وضع هذه الأمور في نظر الاعتبار وأن تكون القرارات التي تصدر عن المؤتمر واقعية وقابلة للتطبيق مع ضرورة تفعيل الآلية التعويضية التي أقرها مؤتمر باريس للتغيرات المناخية".