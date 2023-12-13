التربية: إدارة السجلات التربوية إلكترونيا تكنيك رقمي حديث يتواكب مع روح العصر

2023-12-13 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن إدارة السجلات التربوية إلكترونيا تعد تكنيكا رقميا حديثا يواكب روح العصر.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لمواكبة للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي في إدارة الملفات التربوية، شرعت وزارة التربية/ شعبة الإنترنت والمراسلات الحكومية في تنفيذ ورشة عمل تدريبية لإدارة السجلات إلكترونيا داخل المؤسسات التربوية ومدارس الموهوبين والمتميزين بإشراف مدير مكتب الوزير سعد أحمد الجميلي حفاظا على أوليات الطلبة من التلف جراء الحوادث".وأكد البيان على" أهمية الدورة التدريبية للمشاركين الذين بلغ عددهم (21) متدربًا بأنه سيشكل نقلة نوعية متميزة في مجال إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالملاكات التربوية وتخفيف أعباء العمل عن كاهل الموظفين الإداريين"، مشيرا إلى "ما تضمنته الورشة من محاضرات قيمة توضح آلية أرشفة السجلات المدرسية باستخدام الانترنت ألقاها محمد عبد الله طه على مسامع المتدربين".