فوز كبير لمنتخب الناشئين على نظيره اللبناني في غرب آسيا

2023-12-13 18:14:11 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق منتخب الناشئين بكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في بطولة اتحاد غرب آسيا.وأحيى منتخب الناشئين آماله في التأهل إلى المرحلة الثانية من منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 17 عاما التي يضيفها ملعب السعادة بمدينة صلالة العمانية إثر فوزه الكبير على شقيقه اللبناني بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى".وسجل منتخب الناشئين في الشوط الأول عن طريق أحمد ياسر ( 34 ) ، فيما عزز منتخبنا فوزه في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق زين العابدين جاسم ( 50 ، 72 )".ورفع منتخبنا رصيده عند النقطة الثالثة بعد فوزه اليوم أمام لبنان وخسارته أمام اليمن 1 / 2 في مستهل مشواره في البطولة، فيما تجمد رصيد لبنان عند النقطة صفر من خسارتين أمام العراق وعمان".