مرتفع جوي بارد يبدأ تأثيره بالعراق.. وأمطار في 9 محافظات الليلة

2023-12-13 18:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشير تطورات حالة الطقس الى بداية تأثر البلاد بمرتفع جوي بارد وانخفاض بدرجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "اندفاع السحب نحو شرق البلاد، مع اندفاع جبهة المنخفض شرق وبداية تأثير مرتفع جوي بارد يسبب انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الصباح والليل للأيام القادمة (لغاية الأحد)".

وأضاف "هذه الليلة تستمر بقايا تأثير المنخفض وفرص هطول الأمطار الليلة واردة في الأنبار وصلاح الدين والسليمانية وأربيل وشمال نينوى ودهوك وديالى والكوت وميسان".

وأشار عطية الى "ضباب كثيف متوقع الليلة وفجر الخميس في مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى تستوجب الحذر بسبب تدني الرؤية الأفقية الى أقل من 1 كم، أما باقي مدن البلاد، ضباب خفيف الى متوسط بمدى رؤية مابين 4-6 كم".