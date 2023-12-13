على غرار بسماية.. خطة حكومية لإنشاء مجمعات تضيف مليون وحدة سكنية

2023-12-13 18:30:04 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملاكشف المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، اليوم الأربعاء، عن خطة حكومية لإنشاء مجمعات تضيف مليون وحدة سكنية على غرار بسماية في المحافظات، فيما أكد أن الحكومة أولت اهتماماً في تقديم الخدمات للقطاعات التربوية والصحية.وقال مجيد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الحكومة بعد إقرار الموازنة الثلاثية ستنعكس إيجابا على تقديم الخدمات للمواطنين، والحكومة أولت أهمية كبيرة لتقديم الخدمات لجميع القطاعات التربوية والصحية".وأضاف، أن "وزارة الإعمار والإسكان تواصل على هذا الصعيد العمل بمشاريع فك الاختناقات المرورية، ومن المؤمل افتتاح مشاريع الحزمة الأولى بحلول منتصف العام المقبل فضلاً عن وجود مشاريع مستقبلية".وتابع أن "هناك مشاريع أخرى كمشروع الأبنية المدرسية النموذجية بموجب الاتفاقية مع الصين ومشروع وزارة التربية رقم (1) الذي اعيد العمل له بعد سنوات من التلكؤ الى جانب مشروع الألف مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية والهيئة الوطنية للاستثمار"، لافتا الى "وجود شراكة مع وزارة التربية ومشاريع تنمية الاقاليم تستهدف هي الأخرى تنفيذ العديد من المشاريع".وأكد أن "الهيئة الوطنية للاستثمار بدورها لديها مشاريع خاصة بالمجمعات السكنية"، مؤكدا أن "رؤية الهيئة تهدف لإنشاء مدن سكنية على غرار مدينة بسماية في عدد من المحافظات، وبواقع مليون وحدة والتي بدورها ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وأصحاب الدخل المتوسط عبر إيجاد سكن مناسب".