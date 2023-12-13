طقس العراق.. موجة برد وضباب كثيف يضرب كوردستان ومحافظتين

2023-12-13 19:10:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، يوم الأربعاء، انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وحذر من موجة ضباب كثيفة في إقليم كوردستان وصلاح الدين وديالى.

وأشار صادق عطية في منشور على حسابه في فيسبوك، إلى "اندفاع السحب نحو شرق البلاد، مع اندفاع جبهة المنخفض شرق وبداية تأثير مرتفع جوي بارد يسبب انخفاض واضح بدرجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الصباح والليل للأيام القادمة ( لغاية الأحد)".

وأضاف، أن "بقايا تأثير المنخفض تستمر هذه الليلة تستمر وفرص هطول الأمطار الليلة واردة في الانبار وصلاح الدين والسليمانية واربيل وشمال نينوى ودهوك وديالى والكوت وميسان".

وحذر عطية من "ضباب كثيف متوقع الليلة وفجر الخميس في مدن إقليم كوردستان وصلاح الدين وديالى تستوجب الحذر بسبب تدني الرؤية الافقية الى اقل من 1 كم"، مبينا أن "ضباباً كثيفاً إلى متوسط في باقي مدن البلاد بمدى رؤية ما بين 4-6 كم".