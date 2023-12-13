مع اقتراب العام 2024.. المالية النيابية: الموازنة الثلاثية تضمن استمرار الإنفاق الحكومي

2023-12-13 19:26:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الدخول للعام الجديد 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، على اعتبار أنها أقرت لثلاث سنوات، فيما أشار إلى أن اللجنة بانتظار جداول من الحكومة تتعلق بالإنفاق الخاص بالعام الجديد.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللجنة أقرت موازنة حكومية ثلاثية ولا يوجد هناك توقف للإنفاق والصرف على اعتبار أن الموازنة المقرة لـ (3 ) سنوات لضمان استمرار الإنفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر كما حدث في السابق وأدى لتأخر الموازنة لأكثر من 6 أشهر".وأضاف، أنه "بالنسبة لموازنة 2024، تتواصل اللجنة مع الحكومة بانتظار جداولها ومن الممكن إكمال الموضوع بأقرب وقت بهدف إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".