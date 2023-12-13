الرشيد: إفتتاح منصة شراء الدولار للمسافرين

2023-12-13 19:28:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء (13 كانون الأول 2023) عن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار اليوم الأربعاء في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأفاد بيان للرشيد تلقته "بغداد اليوم"، ان "الآلية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع المصرف داخل مطار بغداد الدولي".

ونوه البيان الى، انه "بهذا الإجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بإنسيابية ونؤكد على إدخال البيانات في الحقول بصورة صحيحة لتتم عملية الحجز بنجاح".



