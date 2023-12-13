اختتام مهرجان شهاب لمسرح الطفل

2023-12-13 19:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأعلنت مؤسسة الهدى لثقافة الناشئين، اليوم الأربعاء، اختتام فعاليات مهرجان شهاب لمسرح الطفل على مسرح الرشيد، الذي أقامته منذ الأحد الماضي.وقال رئيس المهرجان المخرج حسين علي صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهرجان واكب أحدث تطورات مسرح الطفل، متطلعاً الى بناء جيل واع من خلال ضخ الإرشاد في تفاصيل عمل مسلٍ"، مؤكداً، أن "المرجان شهد عروضاً احترافية لفنانين متخصصين بالطفولة من النواحي التربوية والجمالية".بدوره، قال مدير إعلام المهرجان الفنان علي المفوعر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعاليات المهرجان استقطبت جمهوراً واسعاً من الأطفال والناشئة"، لافتاً، إلى أننا "أجرينا استطلاعاً كنوع من التغذية المرتدة، وتوصلنا من خلاله إلى أن الأطفال استوعبوا أطروحات المسرحيات؛ كونها موجهة إليهم باستهداف تربوي ناجح".