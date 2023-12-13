المفوضية: العملية الانتخابية بعد 4 أيام ستكون مختلفة عن سابقاتها

2023-12-13 20:12:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، عدم وجود أي معرقلات امام العملية الانتخابية، المؤمل ان تجري بعد خمسة أيام.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "المفوضية انهت كل الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، ولا يوجد أي شيء يعرقل العملية الانتخابية"، مبينا انه "تم وضع خطة لإنجاح هذه العملية على مختلف الأصعدة الفنية والأمنية وغيرها".

وبين جميل ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال عمليات المحاكاة الخامسة التي جرت باغلب المحافظات، لم تسجل فيها أي خلل او ثغرة ولهذا الانتخابات ستكون ناجحة ولا مخاوف من أي معرقلات"، معتبرا ان "الانتخابات المحلية المقبلة ستكون مختلفة عن سابقتها بكافة الإجراءات الرقابية وغيرها".

ومن المؤمل ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول الجاري، في اول انتخابات لمجالس المحافظات منذ 10 سنوات.



