أمين بغداد يفتتح 3 حدائق ويتعهد بخطة متكاملة في 2024

2023-12-13 20:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء، 3 حدائق جديدة بمنطقة السيدية جنوب بغداد ، مؤكداً بأن عام 2024 سيشهد إضافة مساحات خضراء جديدة وتنفيذ مشاريع حيوية مهمة لخدمة العاصمة.وقال كاظم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " أمانة بغداد ماضية باستكمال تحويل الفضاءات الخالية إلى حدائق ومتنزهات جديدة ومسطحات خضراء واليوم تم افتتاح 3 حدائق بمنطقة السيدية كانت عبارة عن مساحات لتجميع النفايات ومرتع للأنقاض وتحولت إلى مناطق خضراء وسط فرحة غامرة من الأهالي ".وأضاف، أن " هناك خطة متكاملة لأمانة بغداد في عام 2024 لإضافة مساحات خضراء جديدة وتنفيذ مشاريع حيوية مهمة تتضمن تطوير المحلات السكنية وحملات إكساء كبرى ومشاريع المياه والصرف الصحي ، والعمل متواصل في ظل حكومة الخدمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ".وأشار البيان إلى، أن " هذه الحدائق تم تنفيذها من قبل دائرة المشاريع بالتعاون مع دائرة بلدية الرشيد وتضمنت العاب الأطفال ونافورات وإنشاء ممرات وزراعة المسطح الأخضر والأشجار والشجيرات ونصب أماكن الجلوس وأعمدة الإنارة ونشرات ضوئية ".