تدمير مضافات لداعش تحوي ألواحا شمسية في جبال مكحول

2023-12-13 20:40:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، عن تدمير مضافات لداعش في مناطق جبال مكحول تحوي ألواحا شمسية.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عمليات صلاح الدين دمرت مضافات لداعش تحوي ألواحا شمسية".وأضاف البيان، أنه "بتنسيق عالٍ بين المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة ووفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات الإرهابيين في مناطق جبال مكحول، تمكنت كتائب مدفعية قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير ثلاث مضافات لعناصر داعش الإرهابي وتدمير صفائح وألواح شمسية كان الإرهابيون يستخدمونها في مضافاتهم، كذلك تم استهداف خطوط مرور الإرهابيين في هذه المناطق".