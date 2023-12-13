جمعية عراقية تفوز بجائزة أفضل شريك لاختبار اللغة الصينية الدولية

2023-12-13 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعفازت جمعية الصداقة العراقية الصينية، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل شريك لاختبار اللغة الصينية الدولية لعام 2023.وذكرت الجمعية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حفلا أقيم في السابع من الشهر الحالي، لتوزيع جوائز مواقع الاختبار الممتازة لامتحان اللغة الصينية الدولي والترويج الممتاز وجوائز أفضل شريك والمساهمة المتميزة بنجاح في المركز الوطني للمؤتمرات".وأضافت، أنه "تم اختيار 73 موقعاً ممتازاً لاختبار HSK و16 موقع لاختبار CTC، التي تمت الإشادة بها من قبل شركة Chinese Testing International من بين 1374 موقع اختبار حول العالم بناءً على عدد المرشحين على مدار العام، ومستوى إدارة الاختبار، وقدرات التسويق، وقدرات استضافة الأحداث".وتابعت أن "جمعية الصداقة العراقية الصينية فازت بجائزة أفضل شريك لاختبار اللغة الصينية الدولية لعام 2023"، لافتة الى "منح 18 منظمة و28 فردًا جوائز الشريك المتميز والمساهمة المتميزة".