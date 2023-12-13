2023-12-13 20:50:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زارت عضو مجلس المفوضين الدكتورة أحلام الجابري يوم الإثنين الموافق 12/12/2023 مكتب انتخابات واسط وكان في استقبالها مدير المكتب الانتخابي السيد بسيم حسين حنتوش ومعاونيه الإداري والفني ومسؤولي الشعب . وترأست الجابري أجتماعاً ضم مدير المكتب والمعاونين الإداري والفني ومسؤولي الشعب للاطلاع على عمل المكتب في الوقت الحالي بما يقوم به من استعدادات فنية ولوجستية

The post مع ظل اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات الجابري في جولة ميدانية لمكتب ومخازن واسط الانتخابي appeared first on IHEC Website.