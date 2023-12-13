ناشئة العراق يحييون آمالهم في غرب آسيا

2023-12-13 21:01:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استعاد المنتخب العراقي للناشئين حظوظه بعد بلوغه دور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا، بعد تغلبه على لبنان (3-0)، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، على ملعب السعادة بسلطنة عمان، ضمن مباريات الجولة 2 من دور المجموعات.

ونجح أحمد ياسر في تسجيل الهدف الأول للعراق في الدقيقة 34، بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة.

وأضاف زين العابدين جاسم الهدف الثاني (50)، إثر تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء ليودعها على يمين الحارس اللبناني آندري عزوري.

وعاد ذات اللاعب ليعزز تقدم أسود الرافدين بإحرازه للهدف الثالث (72)، عقب مجهود فردي رائع.

وبهذا الانتصار، أصبح رصيد العراق 3 نقاط في الصدارة مؤقتاً، ولينجح لتعويض هزيمته بالجولة الافتتاحية أمام اليمن (1-2).

ويقبع المنتخب اللبناني في قاع الترتيب من دون نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية، إثر تعثره بالجولة الماضية أمام عمان (0-2).

ويلتقي بالجولة الأخيرة المنتخب العراقي مع مستضيفه العماني، فيما يواجه لبنان منافسه اليمني بعد غدٍ الجمعة.