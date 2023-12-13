مفوضية صلاح الدين تعلن إكمال توزيع بطاقات الناخبين

2023-12-13 21:04:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت مفوضية الانتخابات في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، استعدادها التام لإجراء الانتخابات المحلية في وقتها المحدد، فيما أكدت إنهاء عملية توزيع بطاقات الناخبين.وقال مدير مفوضية الانتخابات في صلاح الدين حامد الغنام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفوضية الانتخابات في صلاح الدين أنهت توزيع بطاقات الناخبين، البالغ عددها 66700 بطاقة للتصويتين العام و الخاص".وأضاف، أنه "تم تجهيز المتطلبات الانتخابية كافة والمفوضية على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات والتشكيلات الحكومية داعمة ومساندة لإنجاح الانتخابات في المحافظة وتم تهيئة وتدريب الكوادر المتخصصة في تنفيذ عملية الاقتراع".