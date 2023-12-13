2023-12-13 21:30:09 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر منتخبنا الوطني بكرة اليد، اليوم الأربعاء، أمام نظيره البحريني ودياً بنتيجة 34- 27 هدفاً في العاصمة البحرينية المنامة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن منتخبنا الوطني بكرة اليد خسر، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره البحريني بنتيجة 34- 27 هدفاً في اللقاء الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة ضمن معسكره المقام هناك تحضيرا لبطولة آسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي تضيفها البحرين في العاشر من كانون الثاني المقبل.وأضاف أنه يلعب منتخبنا مواجهته الأولى في البطولة بلقاء الهند في 11 من الشهر المقبل ثم يلتقي اليابان في الــ 13 منه ثم يختتم منافسات دور المجموعات بلقاء اليابان في الــ 15 من الشهر نفسه.