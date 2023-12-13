سرايا السلام تطرد وجبة ثالثة من عناصرها بسبب الانتخابات

2023-12-13 21:34:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت القيادة العامة لسرايا السلام، اليوم الاربعاء (13 كانون الأول 2023)، قرارا بطرد 15 شخصا من منتسبي سرايا السلام لقيامهم بالتثقيف لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب القرارات التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "تقرر توجيه عقوبة (الطرد) للذوات المدرجة أسماؤهم ادناه، وذلك لعصيانهم الأوامر وقيامهم بالتثقيف لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات"، بحسب بيان قيادة سرايا السلام.

وجاءت عقوبة الطرد كوجبة ثالثة وتضمنت 15 اسما من لواء 303 في محافظة بابل وهم كالاتي:

١_ ياس هاتف حسين حمزة الكريعي

٢_ صباح حاتم غزاي الجحيشي

٣_ أثير سلمان جاسم الشمري

٤_ جمعة محمد نايف الدليمي

٥_ صالح علي كاظم الخفاجي

٦_ عامر علي حسين العباسي

٧_ حسن سلطان جاسم الدليمي

٨_ كرار سعيد طه

٩_ إبراهيم محمد ناصر

١٠_ حيدر عباس غبين العبيدي

١١_ حيدر تايه حسين الكرعاوي

١٢_ نشوان جبر كاظم الشمري

١٣_ سلام حمادة صلال السلطاني

١٤_ أحمد أمين حسين السطاني

١٥_ سعيد حسين زغير العماري





وتأتي هذه الوجبة بعد وجبتين سابقتين تضمنت طرد 34 عنصرا من سرايا السلام لقيامهم بالتثقيف لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات خلافا لتوجيهات الصدر بالابتعاد عن الانتخابات ومقاطعتها.



