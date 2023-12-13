نائب يحدد شرطا لحسم اختيار رئيس البرلمان

2023-12-13 22:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، عدم إمكانية حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، الا بتحقيق شرط واحد.





وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "العملية السياسية في العراق بنيت على أساس المحاصصة السياسية والطائفية والتوافق والتخادم السياسي، ولهذا انتخاب رئيس البرلمان الجديد، لا يمكن ان يكون دون وجود اتفاق ما بين القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي والبرلماني".





وبين ان "عدم حصول التوافق هو من يؤخر حسم انتخاب رئيس البرلمان، ولهذا لا مؤشرات لانتخاب رئيس جديد حتى الان، الا بعد حصول التوافق"، مبينا ان "الصراع الحاصل ما بين الكتل والأحزاب سيؤخر حسم هذا الملف بشكل طويل، فالكل ينتظر التوافق على المحاصصة من جديد".



