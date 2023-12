2023-12-13 22:30:20 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار عضو مجلس المفوضين القاضي علي رشيد مكتب إنتخابات الانبار وكان في أستقباله مدير المكتب السيد نصرت إياد ومعاونه الإداري والفني . حيث اطلع القاضي علي رشيد على شرحا قدمه مدير المكتب عن الخطط والاجراءات المتخذه لعملهم حيث أبدى القاضي توجيهاته بخصوص العمل لإنجاح الأستحقاق الإنتخابي المتمثل بإنتخابات مجالس المحافظات في ١٨ كانون الاول ٢٠٢٣

The post استعدادا ليوم ١٨ كانون الاول عضو مجلس المفوضين القاضي علي رشيد يزور مكتب إنتخابات الانبار appeared first on IHEC Website.