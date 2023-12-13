بـ100 هدف.. خسارة ثقيلة للنفط العراقي من غورغان الإيراني لكرة السلة

2023-12-13 22:34:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر نادي النفط العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، أمام مضيفه غورغان الإيراني بنتيجة (100-59) في ختام المرحلة الأولى من دور المجموعات لبطولة سوبر غرب آسيا (وصل) للاندية.

وجرت مباراة اليوم عند الساعة الثامنة مساء، خارج الديار أمام غورغان الإيراني في قاعة "تلرحل" في العاصمة الايرانية طهران.

وكان فريق النفط لكرة السلة، خسر في مباراتين ضمن منافسات البطولة أمام الحكمة اللبناني بنتيجة 90-78 نقطة، وأمام الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 79-72 نقطة.