استجابة لما نشرته بغداد اليوم .. الدفاع تمنح اجازة لمنتسبيها لإتاحة فرصة التصويت بالانتخابات

2023-12-13 22:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت رئاسة اركان الجيش الية تقسيم الاجازات وموعد الالتحاق لبعض فئات منتسبي وطلاب الكلية العسكرية، للتمكن من الادلاء باصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات.

وتضمنت البرقية التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، ان يكون التصويت الخاص يوم 16 كانون الاول، ومنح طلاب الكلية العسكرية اجازة من 17 الى 19 كانون الاول، فيما تم منح المراتب المفسوخة عقودهم العائدين اجازة من 17 الى 20 كانون الاول، ومنح الموظفين المدنيين اجازة من 16 الى 19 كانون الاول.

وجاء هذا التبليغ استجابة لما نشرته "بغداد اليوم"، من مناشدات لمنتسبين حول مواعيد التحاقهم التي كادت ان تحرمهم من التصويت بالانتخابات.











