بالصور.. الإعمار تستعد لتثبيت 159 رافدة كونكريتية لمشروع مجسر قناة الجيش ببغداد

2023-12-13 22:58:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، (13 كانون الأول 2023)، عن قرب المباشرة بتثبيت عشرات الروافد الكونكريتية لمشروع مجسر قناة الجيش.

وأفاد بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "تمت المباشرة بنقل وتهيئة 159 رافدة كونكريتية لمشروع (انشاء مجسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين/ حي المهندسين) استعداداً لتثبيتها".

ومشروع مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، هو أحد مشاريع الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد.

وكانت الحكومة أطلقت منذ 7 آذار الماضي حزمتين لفك الاختناقات المرورية في العاصمة تتعلق باستحداث طرق وجسور.



