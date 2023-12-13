الشركة العامة للسمنت تحقق 4 مليارات دينار أرباحا خلال شهر

2023-12-13 23:20:08 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية أحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، تحقيق 4 مليارات دينار أرباحا خلال شهر.وقال مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية حسين محسن الخفاجي لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "إنتاج العراق من الأسمنت بلغ 32 مليون طن العام الماضي"، مؤكدا "سنصل إلى إنتاج 50 مليون طن من الأسمنت خلال السنوات المقبلة".وأضاف، أن " شركة الأسمنت تضم 15 الف موظف، وحققت ارباحا بقيمة 4 مليارات دينار خلال شهر واحد"، مبينا أن "أكثر من معمل تقدموا بطلبات لتصدير الاسمنت الى خارج العراق".