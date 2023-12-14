ميلان يطيح بنيوكاسل وباريس ينجو من توديع دوري الأبطال

2023-12-14 01:26:01 - المصدر: واع

متابعة - واعخطف ميلان فوزا قاتلا أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، بملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وتقدم جولينتون لنيوكاسل بالدقيقة 33، فيما عادل كريستيان بوليسيتش النتيجة للروسونيري (59)، قبل أن يضيف صامويل تشوكويزي الهدف الثاني لميلان (84).وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثالث، بالتساوي مع باريس الذي حل وصيفا بفضل المواجهات المباشرة، ليودع الفريق الإيطالي دوري الأبطال ويذهب للدوري الأوروبي.وفي مباراة اخرى، تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1/1، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.سجل كريم أديمي لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، وأدرك زاير إيمري التعادل للضيف الباريسي سريعا في الدقيقة 56.رفع الفريق الألماني رصيده إلى 11 نقطة، ليحتفظ بصدارة مجموعة الموت، وخلفه بي إس جي برصيد 8 نقاط، لينتزع العملاق الباريسي بطاقة التأهل الثانية مستفيدا من هدية إيطالية.