أوسيمين يحدد مصيره مع نابولي

2023-12-14 07:28:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاكدت شبكة سكاي ان نادي نابولي الايطالي قد توصل لاتفاق مع مهاجمه الدولي النيجيري لتجديد عقده.وأشارت الشبكة إلى أن أوسيمين سيجدد عقده مع البارتينوبي حتى عام 2026.وتابعت الشبكة أن العقد الجديد للاعب يتضمن بندا جزائيا يصل تقريبا الى 130 مليون يورو.وساهم أوسيمين الموسم الماضي في تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع نابولي تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.ويعتبر أوسيمين هدفا لناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي منذ الصيف الماضي.وختمت الشبكة ان الاعلان الرسمي سيكون قريبا من قبل نادي نابولي.