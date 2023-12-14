إنجاز قياسي ليامال في دوري أبطال أوروبا

2023-12-14 08:44:11 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق لامين يامال لاعب برشلونة، إنجازا قياسيا خلال مباراة فريقه أمام رويال أنتويرب، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وصنع يامال هدف برشلونة الوحيد في الشوط الأول، لزميله فيران توريس في الدقيقة الـ35.ووفقا لشبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فإن لامين يامال أول لاعب يبلغ 16 عاما يقدم تمريرة حاسمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.وحقق يامال هذا الإنجاز بعمر 16 سنة و 153 يوما.وخسر برشلونة مباراته أمام رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة (2-3) .