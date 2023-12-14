توجيهات حكومية تخص "الاقتراع الخاص" للجيش العراقي

2023-12-14 08:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، توجهات تخص "الاقتراع الخاص" لأفراد الجيش للإنتخابات المحلية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن السوداني وجه بأن يكون التصويت الخاص لمنتسبي الجيش العراقي يوم 16 من الشهر الجاري، ومنح طلاب الكلية العسكرية إجازة للفترة من يوم 17 للشهر الجاري لغاية يوم 19 مننه.

وأشار المصدر، إلى منح المراتب المفسوخة عقودهم (الذين تمت اعادتهم للخدمة) ومنتسبي اللواء المشترك الثاني إجازة للفترة من يوم 17 لغاية يوم العشرين من الشهر الجاري، فضلا عن منح الموظفين المدنيين إجازة للفترة من يوم 16 لغاية 19 من كانون الثاني الجاري.

وقررت السلطات العراقية إقامة موعد انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.