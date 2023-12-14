السوداني يصدر 4 توجيهات تتعلق بالانتخابات ويمنح الموظفين إجازة محددة

2023-12-14 09:16:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (14 كانون الاول 2023)، 4 توجيهات تتعلق بالانتخابات وبشأن منح الموظفين إجازة محددة للادلاء باصواتهم.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه بأن يكون التصويت الخاص لمنتسبي الجيش العراقي يوم 16/12/2023"، فيما وجه بـ "منح طلاب الكلية العسكرية اجازة للفترة من 17/12/2023 لغاية 19/12/2023".

واضاف، أنه "تم منح المراتب المفسوخة عقودهم (الذين تمت اعادتهم الى الخدمة) ومنتسبي اللواء المشترك الثاني اجازة للفترة من 17/12/2023 الى 20/12/2023".

وتابع، أن "السوداني وجه ايضا بمنح الموظفين المدنيين اجازة للفترة من 16/12/2023 لغاية 19/12/2023".

وفي وقت سابق، حدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم 18من شهر كانون الأول الحالي موعدا لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.



