الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وعوائد السندات

2023-12-14 09:34:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب الارتفاع، اليوم الخميس، بعدما ألمح الفيدرالي الأمريكي إلى نهاية دورة التشديد النقدي، وأشار إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، مما أدى إلى هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.4% أمس الأربعاء.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5% إلى 2046.80 دولار.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أغسطس / آب، وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة اسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 937.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 994.82 دولار.