2023-12-14 09:34:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، بتعين محكمة السليمانية خبيرا موسيقيا لمنع سرقة الالحان.

وقال المصدر في حديث تابعته "بغداد اليوم"، إن "محكمة السليمانية، عينت مستشاراً قضائياً في مجال الموسيقى للمرة الأولى".

وأشار الى انه "من الآن فصاعداً سيمكن للفنانين والموسيقيين رفع دعاوى قضائية ضد الانتهاكات التي يتعرضون إليها".

وقال أول مستشار موسيقي في محكمة السليمانية آجي أياد في تصريح صحافي إنه "في جميع المحاكم، يحتاج القاضي إلى استشارة متخصص في القضايا المتعلقة بالفنانين"، مبينا انه "في الماضي، إذا حُرم موسيقي أو مغني من حقوقه أو سرقت أعماله، فلا يستطيع تقديم شكوى لعدم وجود خبراء في المحاكم للتحقيق في هذا النوع من القضايا".

وأضاف أنه "لم يكن لدينا في محاكم كردستان أي متخصص في مجال الموسيقى، وهذه المرة الأولى التي يتم تعيين شخص من هذا المجال"، مبينا انه "لكي يصبح الشخص مستشاراً موسيقياً، يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الموسيقى، ويخضع لعدة اختبارات".

وأشار الى انه "الآن أصبح بإمكان الموسيقيين والمطربين رفع دعاوى لمحكمة السليمانية والمطالبة بحقوقهم المسلوبة".