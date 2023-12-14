2023-12-14 09:52:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الخميس، عن القبض على أحد تجار المخدرات بحوزته 10 كغم من الكبتاجون في الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أبطال مديرية شؤون مخدرات الأنبار وبإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ألقوا القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات بعملية استخبارية بتكتيك أمني عالي المستوى في محافظة الأنبار".وأضافت أن "القوة ضبطت بحوزة المتهم (10) كيلو غرامات من مادة الكبتاجون المخدرة".